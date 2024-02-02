Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Şubat 2024 20:18
Kadrolu hemşire eşi sürekli işçi eş durumu

2 yıldır kadrolu olarak çalışan hemşire eşi yeni başlamış 4 d ki sürekli işçi başka hastanede. Hemşire eş durumu yapabiliyor mu

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