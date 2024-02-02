Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


02 Şubat 2024 20:48
İşçi arkadaşlar bakabilirmi

Merhaba arkadaşlar.

X belediyenin iştirak şirketi büyükşehir belediyesinin iştirak şirketinde otobüs şoförlüğü görevi yapıyorum. Vardiyalı calışmamdan dolayı ve değişken zamansızlıktan dolayı yaptığım işten dolayı psikolojik problemlerim oluşmuş. 7 ay içersinde ve bunun sonucunda antidepresan psikayatri ilacı kullanmaya başladım.

Doktorun önerisiyle bu işi yapmamam gerektiğini. Belli bir süre bu işe ara vermem sağlığım açısından iyi olacağı yorumunu yaptı doktorum bunun karşılığında ise bana rapor verecek bende olaya sıcak baktım. Hem kendi sağlığım hem kurumun sağlığı açısından. 7 aylık personel oldugumdan iş akti fesih olurmu kurum başka bir birimde iş verirmi ?

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