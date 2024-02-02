KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2024 20:52
BİZ MÜHENDİSLER UNUTULDUK

Sağlıkçılar atandı,Öğretmenler Atandı,İibfciler atandı Bir tek biz Mühendisler kaldık atanmayan niye hakkımızı aramıyoruz birlik olmuyoruz? Diğer bölümlerin puanları 65-70?lere düştü adamlar hala sızlanıyor atama istiyorlar bizim puanlar daha 85-90 aralığında ama kimsenin gıkı çıkmıyor birlik beraberliğimiz niye yok?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
02 Şubat 2024 20:58

Önce şunu anlaman gerekiyor, atama puanının yüksek veya düşük olması bir şey ifade etmiyor. Hemsire mezun çok hemşire ihtiyacı çok bu yüzden puan düşüyor. Mühendis çok, mühendis ihtiyacı az bi yüzden puan yüksekte kalıyor. 85 üstü alan atanır 80 üstü atanır vs diye bir şey yok.

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