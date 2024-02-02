Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2024 20:56
İdari Dava Süreci?

İyi forumlar herkese. Yaklaşık 5 ay önce Jandarma Astsubaylık için heyet raporum olumsuz sonuçlandı. 2 olumsuz ve 1 olumlu heyet raporum mevcut. Haksızlık olduğunu düşünerek idari dava açtım. İdare Mahkemesi YD ret kararı verdi. İtiraz sonrası BİM de YD ret kararı verdi. Şuan UYAP sisteminde son durum ile vekil avukatımın Savunmaya Cevap Dilekçesi mevcut. Sizde bu saaten sonra davayı kazanma şansım var mıdır. Teşekkürler...

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