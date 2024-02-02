KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2024 21:16
Bazı kurumlarda ki 35 yaş dayatmasının arka planı

Arkadaşlar 2007 yılında getirilen yönetmelikle üst yaş sınırlamasına sınırlama getirilmişti bu sebepten dolayı merkezi ve ösym atamalarında kurumlar üst yaş sınırı koyomazken açıktan atamalarda koyabiliyor

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