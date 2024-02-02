tabip subay yurt dışı görevi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : oto-danisman-expert
Çok Yazılan Konular
75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkTSK 6 ya 1 ile atılma ve sonrası Hk.Astsubay çalışma saatleriUzman Erbaş Derece KademeMuvazzaf astsubay memurluğa nasıl geçebilirLojman gurultu sorunuAstsubaylığı bırakıp kit gecmekKara Kuvvetlerinde Meslekci Yedek Subaylik YapmakUzun Dönem Askerliğe HAGB engel mi?Tsk da subay ve memur eş durumu
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci