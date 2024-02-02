Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Şubat 2024 21:37
tabip subay yurt dışı görevi

Merhabalar, askeri hekimler yurt dışında görev yapabiliyorlar mı acaba? NATO veya başka bir şekilde? Yapabiliyorlarsa şartlar nedir kimler bu görevlere seçiliyor? Askeri ataşe olabilirler mi tabipler? Bilenler cevap verebilir mi...

Çok Yazılan Konular

75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkTSK 6 ya 1 ile atılma ve sonrası Hk.Astsubay çalışma saatleriUzman Erbaş Derece KademeMuvazzaf astsubay memurluğa nasıl geçebilirLojman gurultu sorunuAstsubaylığı bırakıp kit gecmekKara Kuvvetlerinde Meslekci Yedek Subaylik YapmakUzun Dönem Askerliğe HAGB engel mi?Tsk da subay ve memur eş durumu

Sözlük

hakikat 3 La rinconada 1 iş arkadaşının çok konuşması 7 sessizlik 2 statik elektrik 1 ölgii 1 merak etmek 5 kalpak 2 permineralizasyon 1 İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirmek 6

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecekZeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı: Seferler aksadıMaliye Bakanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan açıklamasıMerkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa ettiGalatasaray, Samsun deplasmanından 3 puan ile dönüyor

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci