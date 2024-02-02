Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Şubat 2024 21:49
Meb sözleşmeli personel alım sonuçları

Merhabalar. Meb sözleşmeli alım sonrası süreç nasıl işliyor bilgisi olan yazabilir mi. Açık olan ilçe hangi aşamada belli oluyor.

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