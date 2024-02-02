KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2024 22:19
Kültür Turizm Bakanlığı Büro Personeli 5 nereleri kaç puanla tercih edeceksiniz?

Bölüm mezunu sayısı kaç ya da puanlar ne durumda hiçbir fikrim yok ancak tercihlerin çakışmaması için beraber hareket etmekte fayda var gibi..


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 22:38

5. Grup turizm fakültesi miydi? Geçenlerde bi kız daha sormuştu klavuz yayınlandığında

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