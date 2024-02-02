15 Şubat 2024 Eğitim Sonu Sınavı

Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınavı Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 19/A maddesinin 1'inci fıkrasında bulunan "Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır." ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 21'inci maddesinin 1'inci fıkrasında bulunan "POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir." hükümleri amirdir. Amir hükümler gereğince Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrenciler (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) sınava tabi tutulacaklardır. Söz konusu öğrencilerin sınavları, 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 15 Şubat 2024 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde PMYO mezunları için saat: 09.30'da, POMEM mezunları için saat: 11.00'de yapılacaktır. Yapılacak olan sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır. Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur.

Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu Sınavı Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 19/A maddesinin 1'inci fıkrasında bulunan "Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır." ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 21'inci maddesinin 1'inci fıkrasında bulunan "POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir." hükümleri amirdir. Amir hükümler gereğince Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrenciler (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) sınava tabi tutulacaklardır. Söz konusu öğrencilerin sınavları, 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 15 Şubat 2024 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde PMYO mezunları için saat: 09.30'da, POMEM mezunları için saat: 11.00'de yapılacaktır. Yapılacak olan sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır. Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur.