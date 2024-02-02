merhabalar bugün mutemetligi aradim yol harcirahi için 3 kişiye 27 bin gibi bir rakam verdi int hesapta 38 kusurat gibi birsey çıkıyor hangisi doğru acaba int yanlış olma ihtimali var mı hem memurlar netten hemde hekimsenden hesaplattirdim

merhabalar bugün mutemetligi aradim yol harcirahi için 3 kişiye 27 bin gibi bir rakam verdi int hesapta 38 kusurat gibi birsey çıkıyor hangisi doğru acaba int yanlış olma ihtimali var mı hem memurlar netten hemde hekimsenden hesaplattirdim