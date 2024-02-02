Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Şubat 2024 22:54
tayin yol
merhabalar bugün mutemetligi aradim yol harcirahi için 3 kişiye 27 bin gibi bir rakam verdi int hesapta 38 kusurat gibi birsey çıkıyor hangisi doğru acaba int yanlış olma ihtimali var mı hem memurlar netten hemde hekimsenden hesaplattirdim

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