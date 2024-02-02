Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Önlisans Kamuda işçiyim 28 Bin tl maaşicra ve banka blokesi hakkında sorum var.Mühendislerin 7.dönem toplu sözleşmede yaklaşık 1300 lira aldığı gerçeği2024 Ocak maaşlarımızı yazalımKariyer Uzmanları Tek BaşlıkİTO Ocak ayı enflasyon %6.72Belediyelerde maaş & diğer kurumlarda maaş
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci