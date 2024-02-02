Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Şubat 2024 23:04
meslekten çıkarma cezasını gerektirecek suçlar
Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlar Nelerdir ? Bunlara görevden dolayı kasten yaralama suçu dahil mi ?

iyilikiyidir01
Memur
02 Şubat 2024 23:14
dısıplın maddelerını aç oku :)
Toplam 1 mesaj

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