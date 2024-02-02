Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Şubat 2024 23:36
Yedek Astsubay Olma İhtimali var mı ?

Arkadaşlar bilgisayar programcılığı mezunuyum. Açık öğretimden de Yönetim bilişim sistemleri okuyorum. Eylülde kpss sınavına girdikten sonra tecilimi bozup askerliğimi yapmak istiyorum. Yedek astsubay olarak yapmak istiyorum. Bölümümün gelme şansı yüksek midir. Daha sonrasında hedefim muvazzaf astsubaylığa geçiş. Yaşım 22.

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