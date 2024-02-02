Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Şubat 2024 23:39
Arkadaşlar yardımcı olurmusunuz.
kızım pmyo 1. sinifta öğrenim görmekte idi. okulum başında devlet hastanesindeki kontrollerde böreğinde 13 mm taş çıktı 2019 yılında genelge ile böbreğinde 0.5 mm den buyuk taşı olanlar b dilim ile öğrenci olamaz raporu veriyorlarmış biz bu muayene sırasında çocuğun böreğinde taş olduğunu öğrendik. çocuğa b dilimi verdiler. tabiri tüm okulun muayenesini bitmesi raporların Ankaradayım gitmesi incelenmesi süresi olarak 4 ay geçti bu arada okulda eğitimine devam etti dönem tatilinde çocuk eve geldi ve arkasından haber geldi okuldan ilişiği kesildi pazartesi bize tebliğ edecekler. Bu arada bu okulun bulunduğu hastanede bu b dilimi raporunu verdiğini biz zaten ogrendigimizden çocuğa yüklenme senedinin bize imzalamak için 4,5 gün kadar izin verdiler çocuk yanımıza geldi noterden yüklenme senedi yaptık bende bu arada boş durmadım özel hastanede çocuğun böbrek taşını aldırdım ve 5 günlük süre içerisinde bu işi hallederek çocuğu polis okuluna gönderdim. gönderirken de özel hastaneden taşı aldirdigimiza dair raporu verdim. okuduğu pols okulundaki görevliye telefon açtım ve hastaneden alınan b dilimi verilen raporun arkasına bu hastalığı giderdigimize dair raporuda ekleyerek Ankara sağlık daire başkanlığına gönderdik. ama damla kaale bile almadılar çocuğun ilişiği okuldan kestiler. şimdi ne yapmamız lazım bilen varsa yardımcı olabilir mi acaba

AlperTungacı
Aday Memur
02 Şubat 2024 23:41
mahkemeye vermekten başka çareniz yok bir avukat ile görüşün işlemleri başlatsın
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