Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Şubat 2024 23:44
Sözleşmeli ikm kazandım feragat etsem bakanlık büro kazansam 1 yıl engeline takılır mıyım

Sözleşmeli ikm kazandım güvenlik soruşturması devam ediyor büro yönetimi ön lisans mezunuyum bakanlıkta sözleşmeli büro personeli kazansam ikm den feragat ettiğimde 1 yıl engeline takılır mıyım

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