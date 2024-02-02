KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Şubat 2024 23:48
Adli Tıp Kurumu Büro Personeli

Ne iş yapar bilen var mı, vardiyalı mı çalışıyor yoksa 8-5 gibi mi. Olaylara vs. gidiyor mu


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
02 Şubat 2024 23:52

Adli tıp olaylara gitmez olay yeri inceleme gider hele büro personeli nin işine öncelikle cinayet mahalinde be kardeşim ;)

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