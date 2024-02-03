Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Şubat 2024 00:13
Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru büro personeli olarak atanabilr mi?

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma memuruyum. Tarım ve Orman Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 5500 sözleşmeli personel alımı yapacak. Buradaki büro personeli pozisyonuna başvurabilir miyim? Eğer hak kazanırsam geçiş yapabilir miyim?

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