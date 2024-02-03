Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Şubat 2024 01:22
belediye güvenlik arşiv? lütfen bakar mısınız
arkadaşlar belediyede zabita kazandım. 2022 de askeriye kazanmıştım güvenlik soruşturmam olumsuz geldi dava açtım dava devam ediyor.zabitalikda güvenlik mi var arşiv mi ve davam zabita için atanmama etki eder mi

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