Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Şubat 2024 01:48
22 saat ekders 5 gün okul
hala bunu yapan idareciler var. pes

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
03 Şubat 2024 02:35

Eee ?

Toplam 1 mesaj

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