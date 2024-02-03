Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Şubat 2024 08:53
Öğrenci SGK Primlerini artık kim yapacak ?

Değerli arkadaşlar malumunuz 2024 yılı Bütçe Uygulamaları konulu yazının 4. Maddesinde "Geçici süreli çalışanlara; (usta öğretici, stajyer öğrenci ve ücretli öğretmenler) ilişkin SGK Prim işlemleri 01 Şubat 2024 itibarıyla il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilmeye başlanacaktır." yazıyor.

Sondan bir önceki paragrafın son kısmında ise "Meslekî eğitim/staj yapan öğrencilerin SGK prim giderlerine ilişkin ödenekler ise 02.04-Geciçi Süreli Çalışanlar harcama kaleminden öğrencilerin kayıtlı oldukları okullar tarafından Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden talep edilecektir" yazıyor.

Bu durumda öğrenci SGK prim ödemelerini biz mi yapacağız yoksa milli eğitim müdürlükleri mi ?

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