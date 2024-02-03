Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Şubat 2024 08:56
Milli Eğitim Muhasebe Servisi mi Yoksa Okullar mı ?

Kıymetli arkadaşlar 1 Şubatta yayınlanan 2024 yılı Bütçe Uygulamaları konulu yazının 4. Maddesinde "Geçici süreli çalışanlara; (usta öğretici, stajyer öğrenci ve ücretli öğretmenler) ilişkin SGK Prim işlemleri 01 Şubat 2024 itibarıyla il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilmeye başlanacaktır." yazıyor.

Sondan bir önceki paragrafın son kısmında ise "Meslekî eğitim/staj yapan öğrencilerin SGK prim giderlerine ilişkin ödenekler ise 02.04-Geciçi Süreli Çalışanlar harcama kaleminden öğrencilerin kayıtlı oldukları okullar tarafından Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden talep edilecektir" yazıyor.

Bu durumda öğrenci SGK prim ödemelerini milli eğitim muhasebe birimimi yapacak yoksa eskisi gibi okul müdürlükleri kendi mi yapacak ?

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