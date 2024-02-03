KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2024 09:20
Güvenlik Soruşturması Sonrası Atanma Haberi Nasıl Gerçekleşiyor?

Merhabalar.

Güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra tebligatı kurumlar nasıl yapıyor? Telefonla arayarak mı? Yoksa resmi e-posta ya da fiziksel posta gönderiyorlar mı?

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tarım ve Gsb aynı anda atanmanın cezası var mı?60 yaşında biri kpss ile merkezi atamalarla devlet memuru olabilir mi yaş sınırı var mı ?ktb çalışma yerlerini neden söylemez.Yüksek öğretim kalite kurulu neden çok yüksek kapattı?ÖSYM branş sıralaması neden değişmiyor?2024/4 tercih dönemi 4001 Ataması Tarım Orman BakanlığıDhmi sozleşmeli mi kadrolu mu???35 yaş şartı kaldırılsın

Sözlük

Güne kahveyle başlamak vs güne çayla başlamak 3 Kadın terörü 1 Can sıkıntısına başlık açmak 7 Güzel bir duygu 2 denk getirmek 1 Kış mevsimine uygun evde yetiştirilebilecek saksi çicekleri 3 Bursa'da gezilecek guzel yerler 8 goşen 1 herşey herkese söylenmez 2 beyaz kadın ticareti 1

Son Haberler

Depremlerde yaklaşık 500 kişinin öldüğü Gölbaşı'nda zemin inceleniyorÇanakkale açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldıAdana merkezli 'Sibergöz-21' operasyonu kapsamında yakalanan 21 zanlı tutuklandıSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldıBakan Kacır: Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci