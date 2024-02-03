Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Şubat 2024 10:29
harcırah için ikamet
Gidiş geliş yapıyorum memlekete ikamet aldırmasam daha sonra tayin alınca harcırah alamaz mıyım görev yeri mi önemli ikamet yer mi

Ayşe1992
Aday Memur
03 Şubat 2024 11:06
Harcırah için ikametin çalıştığınız ilde olması gerekiyor hocam.

Bellatrix.black
Aday Memur
03 Şubat 2024 11:41
Çok teşekkür ederim
Ayşe1992, 2 saat önce
Harcırah için ikametin çalıştığınız ilde olması gerekiyor hocam.

ws1213
Aday Memur
03 Şubat 2024 11:58

Eminmiyiz?

Ben tayin istedim çıktı ama 2 yıldır ikametgah aldırmadım.

Ne yapmam lazım şimdi

Ayşe1992, 2 saat önce
Harcırah için ikametin çalıştığınız ilde olması gerekiyor hocam.

Ayşe1992
Aday Memur
03 Şubat 2024 12:29
2 yıl önce eş durumundan tayinim çıktı. Ayrılış yaparken ikametimin başka ilde olması sorun oldu hocam.
ws1213, 1 saat önce

Eminmiyiz?

Ben tayin istedim çıktı ama 2 yıldır ikametgah aldırmadım.

Ne yapmam lazım şimdi

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