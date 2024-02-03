Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Şubat 2024 10:54
yedek subay

Merhabalar, lisans mezunuyum. yedek subay olmak istiyorum, tecil bozduktan sonra direkt yedek subay olabiliyor muyuz yoksa seçilmeyi mi bekliyoruz? konu hakkında bilgisi olan varsa aydınlatırsa çok sevinirim.


Erken2733
Aday Memur
03 Şubat 2024 12:49
Tecili bozdururken soruyorlar uzun dönem istiyormusun diye sen evet istiyorum dedikden sonra şansına kalmış başka birşey yapmana gerek yok askerlik yerleri belli olduğunda seninde askerliği nasıl yapacağın belli olur
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