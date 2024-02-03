KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Şubat 2024 10:57
Tarim Bakanligi başvuracak adayların dikkatine

Kılavuzu okumanızı tavsiye ederim.Hali hazırda sözleşmeli olan personel başvurabilir ama bakanlık atamasını yapmayacaktır kılavuzu okuyun arkadaslar


denizcelikk
Aday Memur
03 Şubat 2024 11:59

istifa ettikten 1 yıl sonra başvurursa atanabilir aksi halde olmuyor.


Dol8311
Memur
03 Şubat 2024 13:01

Kılavuzda ataması kurum tarafından yapılmayacaktır deniyor

denizcelikk, 1 saat önce

istifa ettikten 1 yıl sonra başvurursa atanabilir aksi halde olmuyor.

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