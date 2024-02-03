Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Şubat 2024 11:23
Tebligat sonrası başlangıç süresi

Merhabalar,

Yeni atanan kişi aynı şehire atanmışsa tebligattan sonra 15 günlük bekleme hakkı var mı? Benim bildiğim kadarıyla aynı şehirde isen ertesi günü başlamak zorundasın fakat bir arkadaş aynı şehire yeni atandı kurumdaki memur tebligattan sonra 15 gün içerisinde gel demiş. Bilenler cevaplayabilir mi?

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