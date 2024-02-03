Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Şubat 2024 12:23
EYT ile ilgili yardım lütfen

Merhaba eyt ile ilgili bir sorum olacaktı 02/02/1981 doğumluyum. 07/06/1999 ile 21/04/2006 arası bağkur da 2474 günüm var. 2004-2005 arası askerlik yaptım bu sürede bağkurum devam etti. 2006 ile 2007 arası 408 gün SSK lı çalıştım 2007 den beri teknik hizmetler kadrosunda memur olarak çalışıyorum ben EYT den yararlanabilirmiyim

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