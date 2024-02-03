Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Şubat 2024 12:36
Yeniden Atanma Konusunda

Merhaba ben üniversiteye yeni atanmış 4C'li kadrolu bir aday memurum, tarım bakanlığının yapacağı 4B'li sözleşmeli personel alımına başvuru yaparsam 4B'li sözleşmeli personel olarak atanabilir miyim ? (Aynı ve hala aktif olan kpss puanım ile başvuru yapıyorum.)

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