Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Şubat 2024 12:39
Yeniden Atanma Konusunda

Yeniden Atanma Konusunda

Merhaba ben üniversiteye yeni atanmış 4C'li kadrolu bir aday memurum, tarım bakanlığının yapacağı 4B'li sözleşmeli personel alımına başvuru yaparsam 4B'li sözleşmeli personel olarak atanabilir miyim ? (Aynı ve hala aktif olan kpss puanım ile başvuru yapıyorum.)

Çok Yazılan Konular

4/b koruma güvenlikten 4/b büro personeli 4Bli Destek Personeli (Temizlik) Sözleşmeli personel 3 sene sonra aday memur?Çalışma saatleriSözleşmeli olarak kazanıp gitmemekGSB'den ASHB'ye geçiş3+1 Atama Hakkında Lütfen Yardım Edinaday memurKurumlar arası geçiş

Sözlük

Halka Arz 1 İnci Taneleri 1 dalaman tren garı 1 tezsiz yüksek lisans 9 Güne kahveyle başlamak vs güne çayla başlamak 3 İnsanları dış görünüşlerine göre değerlendirmek 6 Kadın terörü 1 asalak yaşam formu 1 Küçükken içindeki çocuğun ihtiyar olup,büyüdüğünde icindeki cocu 1 sahura kalkamadan oruç tutmak 4

Son Haberler

'Adıyaman'da 7 bine yakın işletmeye 2,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik''Metro inşaatlarının inşasına 1 Nisan itibariyle başlayacağız'52 saat enkazda kalan kadın, kendisini kurtaran ekiple görüştüİzmir Büyükşehir adayından suda yüzde 50 indirim sözüKandil'e yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci