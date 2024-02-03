Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Şubat 2024 12:48
Belediye hakkında

Merhaba arkadaşlar.

X belediyenin iştirak şirketi büyükşehir belediyesinin iştirak şirketinde otobüs şoförlüğü görevi yapıyorum. Vardiyalı calışmamdan dolayı ve değişken zamansızlıktan dolayı yaptığım işten dolayı psikolojik problemlerim oluşmuş. 7 ay içersinde ve bunun sonucunda antidepresan psikayatri ilacı kullanmaya başladım.

Doktorun önerisiyle bu işi yapmamam gerektiğini. Belli bir süre bu işe ara vermem sağlığım açısından iyi olacağı yorumunu yaptı doktorum bunun karşılığında ise bana rapor verecek bende olaya sıcak baktım. Hem kendi sağlığım hem kurumun sağlığı açısından. 7 aylık personel oldugumdan iş akti fesih olurmu kurum başka bir birimde iş verirmi ?

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