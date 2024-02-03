Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Şubat 2024 13:47
Yeni Askerlik Kanunu'na göre Yedek Subay kıtada iken statüsü değişir ise hizmet süresi er/erbaş rütb

Yedek subay adayı veya yedek astsubay adayı ve yedeksubay veya yedek astsubay olarak silah altında iken statüsü değiştirilenlerin silah altında geçirmiş oldukları süreler tabi olacakları erbaş ve er askerlik hizmet süresinden sayılır. Burada bahsedilen subaylıkta e devlette geçen hizmet süresi 1 gün erlikte yine 1 mi sayılıyor? Yoksa eğitim okulu geçen gün 3/1 alınıp kıtalar mı tam gün sayılır? Hesabıma göre Hizmet tescil kaydında 4C de 116 günlük memurum. Eğitim okulu 3/1 ise 23 gün 139 günden 41 gün er yaparım diye düşünüyorum. Bunu sorma sebebim aşağıdaki gerekçelerdir.

Psikolojik durumlardan rdm kaydım var kıtada oldu bunlar. tk. K yapmakta zorlanıyorum kendi kendime konuşma durumları oluştu ağlıyorum kontrolsüz şekilde oluyor. 180 günü tamamladım beni üzen ise kursta 50 kişide 5. oldum dereceye girmiştim. ama yıprandım artık oto kontrolüm kalmadı anksiyete belirtileri var gitsem psikiyatriye sicili etkileyecek sürekli emri yapamazsam hapse düşer miyim sicilim bozulur mu diye kendimi yiyorum biraz kuralsız bir yerdeyim ve çok fazla askeri yasa biliyorum aklıma geldikçe bunların korkusuna emir almaktan da kaçar oldum artık burada daha önce kimse kıtada ere düşürülmediği için birlik bile bilmiyor ne kadar süre er yapacağımı ki bildiğim kadarıyla mahkeme kararı suç vb olmadan kendi isteğimle ere indirilemem.

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