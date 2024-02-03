KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Şubat 2024 14:20
2024/1 Yaz atamaları

Arkadaşlar yazın bir sıkıntı çıkmazsa büro yönetimi ve yönetici asistanlığı mezunu olacağım. Puanım 77.61 sizce 2024/1 Temmuz atamalarında atanma ihtimalim var mı? yoksa mezun çokluğundan 2024 kpss ye çalışmaya başlamalı mıyım?


Leblebi123
Aday Memur
03 Şubat 2024 16:05

kpss başla

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