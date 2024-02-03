Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


03 Şubat 2024 14:27
kredinin otomatik tahsili
Arkadaşlar iş bankasından yeni kredi çektim ödeme günü maaş günü.. Gece maaş yattığı gibi krediyi otomatik tahsil eder mi? Bunu önlemini in yolu var mı?

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Kredi kartı düzenleme??

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