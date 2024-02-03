Arkadaşlar Zonguldak Ereğli ilçesine tayinim çıktı 6sında başlama yapacağım öncelikli sorunum nerede kalabilirim nerede evet tutabilirim ve çalışma olarak nasıl bir yer

Arkadaşlar Zonguldak Ereğli ilçesine tayinim çıktı 6sında başlama yapacağım öncelikli sorunum nerede kalabilirim nerede evet tutabilirim ve çalışma olarak nasıl bir yer