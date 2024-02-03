Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2024 14:32
Zonguldak Ereğli
Tayin kalacak yer

Aykutglln
03 Şubat 2024 14:33
Arkadaşlar Zonguldak Ereğli ilçesine tayinim çıktı 6sında başlama yapacağım öncelikli sorunum nerede kalabilirim nerede evet tutabilirim ve çalışma olarak nasıl bir yer

VP67
Aday Memur
03 Şubat 2024 15:02

Ereğli çok güzel yer devrem hayırlı olsun. Çalışma olarak bilmiyorum ama zonguldağın en güzel ilçesi.


Aykutglln
03 Şubat 2024 15:05
sağolasın devrem peki geçici süre nerede kalabilirim
VP67, 1 saat önce

Ereğli çok güzel yer devrem hayırlı olsun. Çalışma olarak bilmiyorum ama zonguldağın en güzel ilçesi.

Toplam 3 mesaj

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