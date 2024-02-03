Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Şubat 2024 14:56
Gelir İdaresi Başkanlığı Ünvan Değ. Sınavı (Teknikerlik)

Merhaba,

Gelir İdaresi Başkanlığı 08.03.2023 tarihinde 100 Teknikerlik kadrosu için Ünvan Değişikliği Sınavı açmıştır.

Sınavın yazılı bölümü 15.04.2023 tarihinde, sözlü bölümü 16-20.10.2023 tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır.

Sınava başvurusu kabul edilen aday sayısı 320'nin üzerinde, yazılı sınavı sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan aday sayısı da 201'dir.

02.02.2024 tarihinde sınav sonuçları açıklanmış ve 25 aday başarılı olarak ilan edilmiştir.

Kazanan adayların mevcut kadrolarının büyük çoğunluğunun teknisyen olması, nerdeyse 1 yılı bulan sınav süreci sonunda 100 kadronun sadece 25 kişiye verilmesi diğer adayları hayal kırıklığına uğratmış, haksızlığa uğramış hissiyatına sokmuş ve ziyadesiyle üzmüştür.

Konu hakkında bizi yönlendirebilecek, itiraz ve bilgi edinme gibi işlemler için destek olabilicek, emsal durumlarla veya hukuki süreçler konusunda deneyimi olan arkadaşların tecrübelerine ihtiyacımız var.

Sayımız az olsa bile eğer ortada bir adaletsizlik ve hukuksuzluk var ise bunun üzerine birlikte gitmeye kararlıyız.

Şimdiden kıymetli yorumlarınız için teşekkürler.


İbrahimerken
Aday Memur
03 Şubat 2024 15:11

Bütün emeklerimiz zayi oldu 78 puanla elendim madem teknisyenleri alacaklardı bizi neden yazılı mülakata aldılar yazık değil mi emeklere

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