KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Şubat 2024 15:44
tsk sağlık yönetmeliği

merhaba benim heyerimde a16f1 yazdı psikiyatri doktoru 3.5.20158136.pdf (mevzuat.gov.tr)

mevzuat da 16 cı madde b den başlıyor bir sıkıntı olur mu


mustafa kaya41
03 Şubat 2024 15:45

astsubaylık için başvurdum muvazzaf bu arada

Toplam 1 mesaj

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