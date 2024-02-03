KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2024 17:16
Meb 4001 ilanı 4200 kişi alımında neden başvurmadınız?

Meb en düşük 84.43 puanla almış.Ama şuan bu puanın üzerinde birçok kişi kadro açılsın diyor.Meb gizli alım mı yaptı?Mülakat mı koydu?Açıkçası merak ediyorum 85 üstü alanlar hala neden atama bekliyor? Sadece atanmamış olanlara soruyorum.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 17:27

Bi bildiğim Buse var o mimar olan alımdan haberi olmamış yani yalnış yerden takip etmiş o zaman acemiliğinden 85 ti puanı galiba


SonsuzRuh
Aday Memur
03 Şubat 2024 17:34

Valla yazık olmuş.Bu alımda benim bir tahminim var.Başvurular bitsin.Tüm ihtimalleri değerlendirip taban puanı ve en düşük il tahminimi yazacağım.200-300 kadar Lisans alacaklarını söylemiştim kalanı iibf veya diğer bölümlere bölüştürürler demiştim yaklaştım.115 kişi aldılar.Bakalım bu tahminim de yaklaşacak mı? Yoksa nokta atışı tutacak mı? Ayrıca İibf almayacaklarını ben de beklemiyordum açıkçası onda yürek yemiş Hükümet. :)

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Bi bildiğim Buse var o mimar olan alımdan haberi olmamış yani yalnış yerden takip etmiş o zaman acemiliğinden 85 ti puanı galiba


zireaell
Aday Memur
03 Şubat 2024 17:35

çoğu doğu diye yapmadılar


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 17:36

Hangi alım için tahmin

SonsuzRuh, 1 saat önce

Valla yazık olmuş.Bu alımda benim bir tahminim var.Başvurular bitsin.Tüm ihtimalleri değerlendirip taban puanı ve en düşük il tahminimi yazacağım.200-300 kadar Lisans alacaklarını söylemiştim kalanı iibf veya diğer bölümlere bölüştürürler demiştim yaklaştım.115 kişi aldılar.Bakalım bu tahminim de yaklaşacak mı? Yoksa nokta atışı tutacak mı? Ayrıca İibf almayacaklarını ben de beklemiyordum açıkçası onda yürek yemiş Hükümet. :)


SonsuzRuh
Aday Memur
03 Şubat 2024 17:40

4001 Tarım orman

Mehmet-şeker, 1 saat önce

Hangi alım için tahmin


Kpsbirincisi
Genel Müdür
03 Şubat 2024 17:57

Ben de sadece tek il tercih etmiştim. O da 86.82 ile kapatti puanım 86.76


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 18:10

Küştür ve turizm de tercih verseydin Sivas?a vardı sanki 230 kişilik alımda garanti gelir bence kardeş

Kpsbirincisi, 52 dk. önce

Ben de sadece tek il tercih etmiştim. O da 86.82 ile kapatti puanım 86.76


Kpsbirincisi
Genel Müdür
03 Şubat 2024 18:11

Onda 4001 varmı ki

Mehmet-şeker, 39 dk. önce

Küştür ve turizm de tercih verseydin Sivas?a vardı sanki 230 kişilik alımda garanti gelir bence kardeş


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 18:14

Ooo pardon yoktu ben senin mühendis olduğunu unuttum tarım ve ormanı tercih edersin madem Sivas varsa

Kpsbirincisi, 38 dk. önce

Onda 4001 varmı ki


SonsuzRuh
Aday Memur
03 Şubat 2024 18:35

Sivas 86.77 ile kapattı :) 0.01 ile kaçırmıştın galiba

Kpsbirincisi, 52 dk. önce

Ben de sadece tek il tercih etmiştim. O da 86.82 ile kapatti puanım 86.76

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