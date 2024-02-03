Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2024 17:49
Malulen emekli olmak için 10 yıl çalışmak mı Gerek
10 yıl dolmadan malulen emekli olunur mu?

poolpolice
Memur
03 Şubat 2024 17:55
yıpranmayla birlikte 10 yıl sigorta 3600 gün lazim
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