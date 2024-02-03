Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Şubat 2024 17:59
Karolu hemşire başka kurumda sözleşmeli eşin yanına tayün

Arkadaşlar merhaba kadrolu olan hemşire, başka kuruma sözleşmeli yeni olarak atanan eşinin yanına hemen gidebilir mi

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