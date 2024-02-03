Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Şubat 2024 18:36
İl.dışı görevlendirme mebbis

Arkadaslar il dışı gorevlendirme istedik baska bir ile olup olmadığını mebbisten hangi modülden ögrenebiriz

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