Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2024 19:08
Paem alımında nelere dikkat etmeliyiz

Cümleten iyi akşamlar devreler ve şefler PAEM 8 için üç sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim. Soru 1-açıköğretim mezunları da başvurabilir mi? Soru 2- nasıl çalışmalı kaynak kitap önerisi veya video falan hakkında bilgi verir misiniz?

Soru 3- başvuruları yaptıktan sonra ortalama ne zaman yazılı ve fiziki sınav ayrıca mülakata çağırırlar?


AsayişBüro
Aday Memur
03 Şubat 2024 20:06
300 kişi alacaklar ve sen bu 300 kişi arasına girebileceğini gerçekten düşünmüyor musun ? bence boşuna Umutlarını yıkma

yinemiamcalar
Memur
03 Şubat 2024 21:49

Bu sorularına cevabi şimdi arıyorsan geç kaldın demektir

Toplam 2 mesaj

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