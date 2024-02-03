Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2024 19:08
Paem sınavında nelere dikkat etmeliyiz

Cümleten iyi akşamlar devreler ve şefler PAEM 8 için üç sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim. Soru 1-açıköğretim mezunları da başvurabilir mi? Soru 2- nasıl çalışmalı kaynak kitap önerisi veya video falan hakkında bilgi verir misiniz?

Soru 3- başvuruları yaptıktan sonra ortalama ne zaman yazılı ve fiziki sınav ayrıca mülakata çağırırlar?


AsayişBüro
Aday Memur
03 Şubat 2024 20:06
300 kişi alacaklar ve sen bu 300 kişi arasına girebileceğini gerçekten düşünmüyor musun ? bence boşuna Umutlarını yıkma

yinemiamcalar
Memur
03 Şubat 2024 21:49

Bu sorularına cevabi şimdi arıyorsan geç kaldın demektir


Mavigökyüzü28
Genel Müdür
04 Şubat 2024 12:57
Bu alım meslek içi olacak. Açıköğretim mezunu derken?

Toros101
Memur
04 Şubat 2024 15:45

Başvurmadan sınava girip görmeden niye kaybedeceğimi düşünüm ki arkadaş.

Tamam az kişi alıyor tamam referans var ama polisliği bile altıncı girişimde kazandım ben. Umut ve mücadele güzel bir şey.

AsayişBüro, Dün
300 kişi alacaklar ve sen bu 300 kişi arasına girebileceğini gerçekten düşünmüyor musun ? bence boşuna Umutlarını yıkma

Toros101
Memur
04 Şubat 2024 15:48

Niye zaten düzenli spor yapan biriyim halı saha değil. Az çok bilgim var misyon düşünüp çalışıyordum. Çalıştığım yer dolayısıyla mevzuat a hakimim. Önemli olan başlamak

yinemiamcalar, Dün

Bu sorularına cevabi şimdi arıyorsan geç kaldın demektir


Toros101
Memur
04 Şubat 2024 15:53

Biliyorum meslek içi olduğunu lisans mezunu şartı var. Bir ara sadece örgün eğitim mezunlarını istemişler diye hatırlıyorum. Bunda Açıktan lisans mezunu olur mu diye sordum

Mavigökyüzü28, 7 saat önce
Bu alım meslek içi olacak. Açıköğretim mezunu derken?

ÖTÇ66
Aday Memur
04 Şubat 2024 15:55
bazen bu foruma girdigime öyle pişman oluyorum ki...ya kardeşim sen girme ya..girecek 300 kişiyi Allah farklı mi yaratti tövbe haşa..
AsayişBüro, Dün
300 kişi alacaklar ve sen bu 300 kişi arasına girebileceğini gerçekten düşünmüyor musun ? bence boşuna Umutlarını yıkma

Toros101
Memur
04 Şubat 2024 15:56

Arkadaşlar nacizane bilgi istedim kahvehane muhabbeti yapmadan cevap verebilecek bilgisi olan var mı?

Bilginiz yoksa parmaklarınızı yorup cevaplamayın


Toros101
Memur
04 Şubat 2024 15:57

Bir de niye eksi veriyorlar anlamıyorum şu forumda boş boş gezinip kendinizi mi tatmin ediyor siniz

Allah yardımcınız olsun


casper05
04 Şubat 2024 16:01
Reis üniversite mezunu diye açıköğretim bitirsen bile orda ayrı belirtme olmaz. odtü işletme bitirmeyle Eskişehir açıköğretim bitirmek arasında fark yok ikisinde de üniversite mezunusun. Sadece ayrım yapılacaksa onu da zannetmiyorum bölüm ayrımları olabilir. mühendislik hukuk fakültesi mezunları girebilir diye bu da ihtimali çok çok düşük bi düşünce.
Toros101, 4 saat önce

Biliyorum meslek içi olduğunu lisans mezunu şartı var. Bir ara sadece örgün eğitim mezunlarını istemişler diye hatırlıyorum. Bunda Açıktan lisans mezunu olur mu diye sordum


Toros101
Memur
04 Şubat 2024 16:12

Sağol şef

casper05, 4 saat önce
Reis üniversite mezunu diye açıköğretim bitirsen bile orda ayrı belirtme olmaz. odtü işletme bitirmeyle Eskişehir açıköğretim bitirmek arasında fark yok ikisinde de üniversite mezunusun. Sadece ayrım yapılacaksa onu da zannetmiyorum bölüm ayrımları olabilir. mühendislik hukuk fakültesi mezunları girebilir diye bu da ihtimali çok çok düşük bi düşünce.

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
04 Şubat 2024 16:12
kendin çok mu dolu geziyorsun forumda da millete laf etme hakkın oluyor, emniyet kendi personelinden şu zamana kadarki alımlarda açık yada örgün şartı hiçbir zaman koymadı lisans diploman olması yeterlidir sınavın ne zaman yapılacağını akademin sayfasından takip edebilirsin
Toros101, 4 saat önce

Bir de niye eksi veriyorlar anlamıyorum şu forumda boş boş gezinip kendinizi mi tatmin ediyor siniz

Allah yardımcınız olsun


Toros101
Memur
04 Şubat 2024 17:35

Açıklaman için sağ ol da ben dolu ya da boş muhabbeti için mi yazdım burda birşey öğrenmek fikir alışverişi için bulunuyorum. Lakin sorduğum soruya adam akıllı cevap veren oldu mu Bir bak bakayım sorunun altına yazan boşlara insan gibi sorduk insan gibi cevap bekliyorum gevezelik için farklı başlıklar var sende lafı evirip çevirme

siyahbeyaz88, 4 saat önce
kendin çok mu dolu geziyorsun forumda da millete laf etme hakkın oluyor, emniyet kendi personelinden şu zamana kadarki alımlarda açık yada örgün şartı hiçbir zaman koymadı lisans diploman olması yeterlidir sınavın ne zaman yapılacağını akademin sayfasından takip edebilirsin
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