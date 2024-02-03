Paem sınavında nelere dikkat etmeliyiz

Cümleten iyi akşamlar devreler ve şefler PAEM 8 için üç sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim. Soru 1-açıköğretim mezunları da başvurabilir mi? Soru 2- nasıl çalışmalı kaynak kitap önerisi veya video falan hakkında bilgi verir misiniz?

Soru 3- başvuruları yaptıktan sonra ortalama ne zaman yazılı ve fiziki sınav ayrıca mülakata çağırırlar?