Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Şubat 2024 20:14
TSK Subay, Astsubay boy-kilo sınırı düşer mi?

2023 yılı Astsubay alımlarında puanlar oldukça düşüktü. Sizce boy-kilo sınırı da düşer mi?

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