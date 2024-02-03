KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2024 20:33
beledilerin şirket üzerinden yandaş alımı

bunlar olmasa ve hepsi merkezi atama ile yapılsa bu torpilci karaktersizler kimsenin hakkına giremez.

cimere yazalım belediyeler şirket üzerinden alım yapmasın.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 20:42

Belediyeler şirket üzerinden alıma çıkıyor buna da kimse birşey diyemez senin deyişinle


the back of furkan
Aday Memur
03 Şubat 2024 20:52

şirket işçi ve yandaş değilse biri bu haksızlığa çanak tutmaz


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 20:56

Şirket işçisiyim yandaş da değilim sevgiler belediye hak vermiş kullandım milyon kez kamuda kadro yakan adamların ağzından haksızlık kelimesini duyunca beni bi gülme alıyor yaa ;)

the back of furkan, 17 dk. önce

şirket işçi ve yandaş değilse biri bu haksızlığa çanak tutmaz


furkan yedek
Memur
03 Şubat 2024 21:05
malum partiden olduğun çok belli boşuna kıvranma

Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 21:08

Kıvrsnfığım bi durum yok canım benim yaa yaşadığım ilde tek bir belediye onlarda ve ben o belediyede değilim asıl kıvranan kendi bölümünden atanmayı beceremeyip çaresizlikle aöf okuyan adam olur sanki ama sen bilirsin ;) bari sen haksızlık kelimesini ağzına almadan önce dön bak bi kendi haline dinime küfreden Müslüman olsa cümlesinin ete kemiğe bürünmüş halisin

furkan yedek, 4 dk. önce
malum partiden olduğun çok belli boşuna kıvranma
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