KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2024 20:33
Belediyelerin şirket üzerinden yandaş alımı

bunlar olmasa ve hepsi merkezi atama ile yapılsa bu torpilci karaktersizler kimsenin hakkına giremez.

cimere yazalım belediyeler şirket üzerinden alım yapmasın.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 20:42

Belediyeler şirket üzerinden alıma çıkıyor buna da kimse birşey diyemez senin deyişinle


the back of furkan
Aday Memur
03 Şubat 2024 20:52

şirket işçi ve yandaş değilse biri bu haksızlığa çanak tutmaz


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 20:56

Şirket işçisiyim yandaş da değilim sevgiler belediye hak vermiş kullandım milyon kez kamuda kadro yakan adamların ağzından haksızlık kelimesini duyunca beni bi gülme alıyor yaa ;)

the back of furkan, 2 saat önce

şirket işçi ve yandaş değilse biri bu haksızlığa çanak tutmaz


furkan yedek
Memur
03 Şubat 2024 21:05
malum partiden olduğun çok belli boşuna kıvranma

Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 21:08

Kıvrsnfığım bi durum yok canım benim yaa yaşadığım ilde tek bir belediye onlarda ve ben o belediyede değilim asıl kıvranan kendi bölümünden atanmayı beceremeyip çaresizlikle aöf okuyan adam olur sanki ama sen bilirsin ;) bari sen haksızlık kelimesini ağzına almadan önce dön bak bi kendi haline dinime küfreden Müslüman olsa cümlesinin ete kemiğe bürünmüş halisin

furkan yedek, 2 saat önce
malum partiden olduğun çok belli boşuna kıvranma

the back of furkan
Aday Memur
03 Şubat 2024 21:23

ben kendi diplomamla

kpss puanımla

kimsenin yandaşlık yapmadan bir mücadele içindeyim

ama şirket çalışanlarının ekseriyetle nasıl girdiğini ne hakların yenildiğini cümle alem biliyor.

yaran olmasa gelip bu başlıkta kıvranmazdın.

allah içine sindirsin ne diyeyim


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 21:25

Hiç kıvranmıyorum başlığı açana bi baktım haksızlık kelimesini kullanabilecek biri mi diye o yüzden yazıyorum sana ;) arada hiç bi fark yok bu arada tekrar bi düşün istersen

the back of furkan, 2 saat önce

ben kendi diplomamla

kpss puanımla

kimsenin yandaşlık yapmadan bir mücadele içindeyim

ama şirket çalışanlarının ekseriyetle nasıl girdiğini ne hakların yenildiğini cümle alem biliyor.

yaran olmasa gelip bu başlıkta kıvranmazdın.

allah içine sindirsin ne diyeyim


the back of furkan
Aday Memur
03 Şubat 2024 22:07

cidden hiç fark yok ya

puan bile olmadan siyasi imtiyazlı belediye bekçiliği vs puanını alıp 2. diplomasını almış kadro bekleyen 87 puanlı


karakahve
Aday Memur
03 Şubat 2024 22:34
Belediye şirketinden torpil siz giren adam yoktur kimse hikaye anlatmasın. Bide yüzsüz gibi kadro bekliyorlar

Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 23:01

Belediyede bekçi olmaktan gurur duyarım en azından defalarca kez atanıp insanların hakkına girmiyorum fark dediğimi anlamadığın belli anlamanı da beklememiştim de işte bi umut ;) anlamak istediğin yerden devam et sen.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 23:04

Konu torpil mevzusundan ziyade buna haksızlık deyip defalarca kez aranılmalı zırt pırt yer değiştirilmesi bir sınav döneminde defalarca kez atanmak yetmezmiş gibi tekrar sınava girilip ordan da milyon kez atanılması. Acaba haksızlık anlayışımızı gözden mi geçirsek?

karakahve, 46 dk. önce
Belediye şirketinden torpil siz giren adam yoktur kimse hikaye anlatmasın. Bide yüzsüz gibi kadro bekliyorlar

Mehmet-şeker
Daire Başkanı
03 Şubat 2024 23:14

Ayrıca kadro gelince devlet memuru olup artı maaş almıyor bilin istedim sadece işten çıkarılmamak anlamına geliyor suç çalışanların değil prosedür neyse ona göre çalışılıyor siz diyorsunuz ya devlet hak vermiş istediğimiz kadar tercih yaparız hak hukuk umrumuzda olmaz diye öyle düşünün ülkede ekmek kazanmak için insanlar ille yüksek puan çekip atanıp memur olmak zorunda değil. Her insan çalıştığı yerde kalıcı olmak ister bırak belediyeyi özel sektörde hangi pozisyonda çalışırsan çalış kimse sizin ekmeğinizi maaşınızı memuriyetinizi elinizden almıyor bi sakin olun

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