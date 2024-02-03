Fakülte süresini borçlanmanın faydası nedir

sadece prim gün sayını artırır memur olmadığın için fiili çalışma sürene etki etmez ilerleyen süreçte benim gibi 6 ve 7 pmyo mezunlarına mahkeme kararı ile sgk 5434 sayılı kanuna geçişte bir faydası olabileceğini düşünüyorum

sadece prim gün sayını artırır memur olmadığın için fiili çalışma sürene etki etmez ilerleyen süreçte benim gibi 6 ve 7 pmyo mezunlarına mahkeme kararı ile sgk 5434 sayılı kanuna geçişte bir faydası olabileceğini düşünüyorum

Alimerkez, Dün peki bu geriye dönük yaptırmanın ne gibi bir artısı var şefim