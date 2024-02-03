Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2024 20:46
Fakülte süresini borçlanmanın faydası nedir

emniyet genel müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerinin kendi hesabına fakülte veya yüksekokulda okudukları süreleri saydırırsa ne gibi bir faydası olur örnek vereyim 6 yıllık polisim 4 yıl saydırmam istifa etsem askerlik ve Silahımı alabilir miyiz


Emre3466
Aday Memur
03 Şubat 2024 20:47
İlkokul da olur

Dunkırk
Memur
03 Şubat 2024 21:03
askerlik ve silah için fiili 10 yıl çalışman gerek

Alimerkez
Aday Memur
03 Şubat 2024 21:30
peki bu geriye dönük yaptırmanın ne gibi bir artısı var şefim
Dunkırk, Dün
askerlik ve silah için fiili 10 yıl çalışman gerek

Dunkırk
Memur
03 Şubat 2024 21:44
sadece prim gün sayını artırır memur olmadığın için fiili çalışma sürene etki etmez ilerleyen süreçte benim gibi 6 ve 7 pmyo mezunlarına mahkeme kararı ile sgk 5434 sayılı kanuna geçişte bir faydası olabileceğini düşünüyorum
Alimerkez, Dün
peki bu geriye dönük yaptırmanın ne gibi bir artısı var şefim

Alimerkez
Aday Memur
03 Şubat 2024 21:48
yani şefim örnek veriyorum ben şimdi yatırsam 4 yıl totelde 10 yıl primim oluyor istifa etsem ve iş kursam 10 yıllık primim mi olacak sistemde ve yıpranma da gözükecek mi
Dunkırk, Dün
sadece prim gün sayını artırır memur olmadığın için fiili çalışma sürene etki etmez ilerleyen süreçte benim gibi 6 ve 7 pmyo mezunlarına mahkeme kararı ile sgk 5434 sayılı kanuna geçişte bir faydası olabileceğini düşünüyorum

Dunkırk
Memur
03 Şubat 2024 21:52
yıpranman fiili çalışma sonunda 5 yılda 1 yıl olacak şekilde verilir senin meslekte 6 . yılın olduysa sadece 1 yıl eklenir eğer saydıracaksan okulu oda dediğim gibi primine eklenir evet ama askere gitmen gerekecek
Alimerkez, Dün
yani şefim örnek veriyorum ben şimdi yatırsam 4 yıl totelde 10 yıl primim oluyor istifa etsem ve iş kursam 10 yıllık primim mi olacak sistemde ve yıpranma da gözükecek mi

Alimerkez
Aday Memur
03 Şubat 2024 21:55
tamamdır şefim sag olasın bilgin ve ilgin için, iyi çalışmalar diliyorum Allah korusun
Dunkırk, Dün
yıpranman fiili çalışma sonunda 5 yılda 1 yıl olacak şekilde verilir senin meslekte 6 . yılın olduysa sadece 1 yıl eklenir eğer saydıracaksan okulu oda dediğim gibi primine eklenir evet ama askere gitmen gerekecek

Dunkırk
Memur
03 Şubat 2024 21:56
sanada hayırlı görevler diliyorum Allah yar ve yardımcın olsun
Alimerkez, Dün
tamamdır şefim sag olasın bilgin ve ilgin için, iyi çalışmalar diliyorum Allah korusun
Toplam 8 mesaj

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