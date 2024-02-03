Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Şubat 2024 20:46
SGK emniyet
emniyet genel müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerinin kendi hesabına fakülte veya yüksekokulda okudukları süreleri saydırırsa ne gibi bir faydası olur örnek vereyim 6 yıllık polisim 4 yıl saydırmam istifa etsem askerlik ve Silahımı alabilir miyiz

Emre3466
Aday Memur
03 Şubat 2024 20:47
İlkokul da olur

Dunkırk
Memur
03 Şubat 2024 21:03
askerlik ve silah için fiili 10 yıl çalışman gerek
Toplam 2 mesaj

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