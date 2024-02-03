SGK emniyet

emniyet genel müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerinin kendi hesabına fakülte veya yüksekokulda okudukları süreleri saydırırsa ne gibi bir faydası olur örnek vereyim 6 yıllık polisim 4 yıl saydırmam istifa etsem askerlik ve Silahımı alabilir miyiz

emniyet genel müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerinin kendi hesabına fakülte veya yüksekokulda okudukları süreleri saydırırsa ne gibi bir faydası olur örnek vereyim 6 yıllık polisim 4 yıl saydırmam istifa etsem askerlik ve Silahımı alabilir miyiz