Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


03 Şubat 2024 20:54
Sağlık Raporu
merhaba, işe gireceğim yer detaylı sağlık raporu istiyor. Kan sayım testi, akciğer mikrofilmi gibi. Süreci bilmediğim için sormak istiyorum. Bu testleri Ankara'da en hızlı hangi hastanede yaptırırım ve güncel ücreti nedir?

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