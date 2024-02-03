merhaba, işe gireceğim yer detaylı sağlık raporu istiyor. Kan sayım testi, akciğer mikrofilmi gibi. Süreci bilmediğim için sormak istiyorum. Bu testleri Ankara'da en hızlı hangi hastanede yaptırırım ve güncel ücreti nedir?

merhaba, işe gireceğim yer detaylı sağlık raporu istiyor. Kan sayım testi, akciğer mikrofilmi gibi. Süreci bilmediğim için sormak istiyorum. Bu testleri Ankara'da en hızlı hangi hastanede yaptırırım ve güncel ücreti nedir?