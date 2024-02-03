KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Şubat 2024 21:45
ktb başvuru ve askerlik

Merhabalar. ben KTB'nin 230 kişilik büro personeli alımına başvurdum. Şubat 11'de askere gideceğim (bedelli) ve Mart'ın 6'sında geleceğim.

KTB'ye başvururken askerlik durumum "AŞAĞIDA KİMLİĞİ YAZILI YÜKÜMLÜ, 08/02/2024 TARİHİNDE SİLAH ALTINA ALINMIŞ OLUP, 08/03/2024 TARİHİNDE TERHİSE TABİDİR." böyle çıkıyor. Başvurum bakanlık tarafından değerlendirilirken herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım?

4-5 gün önce bakanlığı aradım. askere ne zaman gideceğimi ve ne zaman geleceğimi söyledim. problem olmaz dediler.

bu konuda bilgi sahibi arkadaşlar beni de bilgilendirirse sevinirim.

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