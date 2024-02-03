Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Şubat 2024 22:01
Görevde yükselme sınavı
bu sınava girmek için kaç yıl hizmet vermek gerekiyor şimdi den tşk ederim

the back of furkan
Aday Memur
03 Şubat 2024 22:08

5


Hasbel.Kaderr
Aday Memur
03 Şubat 2024 22:11
tşk ederim
the back of furkan, 1 saat önce

5


Mehmet1995
Şef
03 Şubat 2024 22:26

Artik o iptal..Adaylik bitince giriliyor.

the back of furkan, 1 saat önce

5


Hasbel.Kaderr
Aday Memur
03 Şubat 2024 22:35
bunu net olarak nerden öğreniriz
Mehmet1995, 54 dk. önce

Artik o iptal..Adaylik bitince giriliyor.


Mehmet1995
Şef
03 Şubat 2024 22:42

meb gys kilavuza bakabilirsin.

Hasbel.Kaderr, 45 dk. önce
bunu net olarak nerden öğreniriz

Mehmet1995
Şef
03 Şubat 2024 22:44

https://www.meb.gov.tr/mebde-gorevde-yukselme-sinav-kilavuzu-yayimlandi/haber/29985/tr


Hasbel.Kaderr
Aday Memur
03 Şubat 2024 22:44
eywallah
Mehmet1995, 38 dk. önce

meb gys kilavuza bakabilirsin.

Toplam 7 mesaj

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