Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Şubat 2024 22:15
Üni hastanesi 4bli istifa süreci

Arkadaşlar üni hastanesinden istifa edersek direkt ayrılabiliyor muyuz? Yoksa belli bi zaman dilimi öncesinde haber vermemiz mi gerekiyor? Büro personeli olarak atandım geçişte sıkıntı yaşamazsın dediler

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